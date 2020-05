Gualtieri: 'niente patrimoniale, ma anche niente flat tax. Cig in deroga ora funziona'

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2020 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Niente patrimoniale, ma neanche flat tax, la tassa piatta che sta tanto a cuore al leader della Lega, Matteo Salvini. E' quanto ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, in un intervento ieri sera a Piazzapulita.La patrimoniale, ha rassicurato, "non è nel programma di governo e quindi non sarà realizzata"."Noi siamo per la progressività delle imposte - ha precisato il ministro - quindi non faremo mai la flat tax, ma non faremo nemmeno la patrimoniale".Il titolare del Tesoro ha confermato "la situazione difficilissima" in cui versa l'economia italiana."Stiamo tentando di aiutare al meglio possibile gli italiani, i lavoratori e le imprese. Alcune misure hanno funzionato, altre hanno richiesto del tempo. Per questo le abbiamo modificate e migliorate, come la cassa integrazione in deroga, che adesso sta funzionando".Sul fattore lentezza banche nell'erogare i prestiti, Gualtieri ha riconosciuto che i prestiti fino a 25mila euro garantiti dallo Stato "sono iniziati molto lentamente, ma adesso stanno andando a regime"."Riceviamo le segnalazioni di chi riceve i finanziamenti in pochi giorni, ma anche segnalazioni di chi ci mette troppo tempo. E questo non va bene". D'altronde, ha aggiunto il ministro dell'economia, "il credito lo fanno le banche e non esiste un sistema bancario alternativo".