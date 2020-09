Gualtieri: 'Conte bis ha salvato l'Italia, rischiavamo pandemia con forze che non credono alla scienza'

Laura Naka Antonelli 8 settembre 2020 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

"La nascita del nostro governo ha consentito di salvare l'Italia, è sotto gli occhi di tutti il rischio di trovarsi con una pandemia con forze che non credono alla scienza, contro l'Europa". E' quanto ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, alla festa dell'Unità di Modena."Questa pandemia - ha precisato - ha mostrato in modo evidente la debolezza strutturale del populismo, per fortuna che c'è stato un governo che ha avuto la forza di prendere decisioni molto difficili da prendere", mettendo al centro "l'Europa".Per il titolare del Tesoro, "l'Italia avrebbe rischiato di farsi molto male" (senza la nascita del governo M5S-PD). Certo, "è stato un cambiamento difficile per il nostro partito (Pd), ma abbiamo preso la decisione giusta"."Nessuno pensava ci saremmo trovati davanti a questa pandemia", ha continuato Gualtieri, affermando che "la nascita del Conte bis ha consentito non solo di saldare il conto del Papeete ma anche di salvare l'Italia".