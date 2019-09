Gualtieri: 'Borsa Italiana asset strategico per Italia'. Centeno sul ministro: 'ha ribadito impegno pro-euro'

Laura Naka Antonelli 13 settembre 2019 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Roberto Gualtieri "segue con grande attenzione gli sviluppi dell'Opa della Borsa di Hong Kong sul London Stock Exchange, che controlla Borsa Italiana". E' quanto ha detto il neo ministro dell'Economia del governo M5S-PD."Il gruppo Borsa Italiana, che comprende MTS, il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, rappresenta un asset strategico per il Paese. Tutti gli sviluppi che lo riguardano vengono quindi monitorati da vicino, perché sono rilevanti per gli interessi nazionali.L'Ansa ha riportato che il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ha affermato che Gualtieri, in occasione della riunione informale dell'Eurogruppo, ha reiterato l'impegno pro-euro dell'Italia."Il ministro - ha detto Centeno - ha presentato le priorità per il breve termine e l'impegno su quelle politiche che aiutano a preservare la stabilità dell'euro. Roberto - ha aggiunto - non è nuovo nel gruppo, visto che ha frequentato (l'Eurogruppo) anche prima, mostrando le sue capacità di presidente della Commissione economica".(Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento Europeo).