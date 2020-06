Gualtieri: "Valuteremo tutti gli strumenti che ci sono, del Mes o del Sure"

Alessandra Caparello 1 giugno 2020 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

“Valuteremo tutti gli strumenti più convenienti che ci sono, che siano del Mes o del Sure (il programma Ue contro la disoccupazione, ndr.). Valuteremo e faremo la scelta più utile, giusta e conveniente e sono sicuro che ci sarà un senso di maturità e di responsabilità”, così ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri intervistato in tv a «In mezz’ora».Il titolare del dicastero di via XX Settembre poi ribadisce che tutte le misure del decreto legge Rilancio saranno operative entro giugno, auspicando “un grande patto con tutte le forze sociali, economiche e produttive per lanciare a settembre, in occasione della presentazione della legge di Bilancio per il 2021, “un piano per la rinascita e la ripresa”.