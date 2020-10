Gualtieri: Quota 100 finisce e certo non la rinnoveremo, RdC grande riforma ma rivedere politiche attive

Laura Naka Antonelli 9 ottobre 2020 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Quota 100 "finisce tra poco e Conte ha ricordato che questo sistema finisce". Così il ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, intervistato a Porta a Porta."Noi certo non la rinnoveremo e non la estenderemo", ha ribadito il titolare del Tesoro.Riguardo al reddito di cittadinanza è "una grande riforma" che però "non funziona bene nelle politiche attive". Di conseguenza, "penso che serva una riforma del meccanismo di sostegno alle politiche attive".