Guala C.: Investindustrial lancia Opa parziale per acquisizione quota fino al 20%

Daniela La Cava 16 aprile 2020 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Special Packaging Solutions Investments, società di investimento di Investindustrial VII L.P., ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale al prezzo di 6 euro per azione ordinaria finalizzata ad acquisire fino al 20% circa dei diritti di voto (22,6% dei diritti economici) di Guala Closures, leader mondiale nella produzione di chiusure in alluminio per bevande, quotata alla Borsa di Milano. E' quanto si apprende in un comunicato.