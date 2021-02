Gruppo Sesa si espande in Cina: Var Group acquisisce il 55% di Fen Wo Shanghai ltd

Alessandra Caparello 9 febbraio 2021 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Sesa espande la propria presenza sul mercato cinese dei servizi digitali, attraverso Var Group S.p.A., controllata totalitaria di Sesa attiva nel settore software e system integration. Var Group in particolare ha acquisito il 55% di Fen Wo Shanghai ltd da parte della propria controllata Adiacent, sviluppando così l’offerta di servizi di digital marketing e customer experience a supporto del Made in Italy sul mercato cinese. Fen Wo Shanghai ltd (Fireworks) è presente in Cina dal 2013, con un team di 15 risorse basate a Shanghai ed offre soluzioni digitali e di marketing per aziende italiane ed internazionali che operano sul mercato cinese. Tra i clienti annovera brand leader nei settori fashion, design, wine and spirits quali Ginori1735, Tumi, Rossignol, Arper ed il primo operatore luxury outlet italiano in Cina Florentia Village.L’acquisizione sarà perfezionata entro il 30 giugno 2021. L’operazione, nella quale Fireworks è stata assistita da William De Ascaniis come advisor finanziario, prevede il coinvolgimento nella gestione del CEO e dei partner di Fireworks Andrea Fenn, Chenyin Pan, Zhang Yan e Cheng Zhengzheng, che assieme a Lapo Tanzj, già CEO di Adiacent China, si applicheranno allo sviluppo di business di Adiacent China con obiettivi di crescita e generazione di valore sostenibile nel lungo termine.