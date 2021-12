Gruppo Piaggio: raggiunti accordi per 580 assunzioni nel 2022

Giulio Visigalli 30 novembre 2021 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Piaggio ha avviato, in accordo con le organizzazioni sindacali, un piano di assunzioni a tempo determinato per un numero massimo di 580 persone, che andranno a rafforzare l’organico degli stabilimenti del gruppo in Italia di Pontedera (PI), Mandello del Lario (LC) e Scorzè (VE) già a partire dal primo trimestre del 2022. Si prevede inoltre, per lo stabilimento di Pontedera l’assunzione a tempo indeterminato di 50 persone entro il mese di marzo 2022.Il piano di rafforzamento dell’organico previsto per il prossimo anno è stato dettato anche dall’ottima risposta ottenuta dai mercati ai prodotti del Gruppo Piaggio, unitamente alle aspettative di crescita della domanda di due ruote prevista per il 2022.