Gruppo Piaggio: avviata fornitura di 300 Porter NP6 per Poste Italiane

Redazione Finanza 12 gennaio 2022 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Piaggio ha annunciato di avere avviato in questi giorni la fornitura a Poste Italiane di 300 veicoli commerciali leggeri a quattro ruote, Porter NP6, destinati alla consegna dell’ultimo miglio di pacchi e posta, che entreranno in servizio a partire dall’inizio del 2022. La fornitura, attraverso la formula del noleggio a lungo termine, fa parte della più ampia commessa assegnata da Poste Italiane a Leasys e LeasePlan (società di autonoleggio) per il rinnovo del parco veicoli operativi.Piaggio Porter NP6, prodotto negli stabilimenti italiani di Pontedera del Gruppo Piaggio, è il primo city truck, in grado di unire dimensioni compatte a una portata straordinaria, con motorizzazioni esclusivamente eco-friendly. "Allestito con uno specifico box di carico dal volume di circa 4 metri cubi, si è rivelato il veicolo più in linea con i requisiti del bando di gara per la sua categoria specifica", precisa la società di Pontedera in una nota.