Gruppo Piaggio: Alessandra Simonotto è il nuovo cfo

Daniela La Cava 10 settembre 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Arriva un nuovo chief financial officer (cfo) in Piaggio. La società guidata da Roberto Colaninno ha annunciato ieri a mercati chiusi che Alessandra Simonotto, responsabile amministrazione e bilancio nonché dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prosegue la propria crescita interna al gruppo, assumendo – a seguito delle dimissioni per motivi personali di Simone Montanari - l’incarico di direttore finanziario, a decorrere dal prossimo primo ottobre, con le relative deleghe e funzioni.Alessandra Simonotto, si legge nella nota, ha svolto il suo percorso professionale per oltre 20 anni nel Gruppo Piaggio, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in ambito amministrazione, finanza e controllo.