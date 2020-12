Gruppo Manifatture Italiane acquisisce Broma

simone borghi 23 dicembre 2020 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Gruppo Manifatture Italiane (GMI), controllato da Consilium SGR, annuncia l’acquisizione di Broma, azienda specializzata nella produzione di scarpe formali da uomo e sneaker per le principali griffe internazionali del lusso. L’azienda conta più 50 dipendenti in Italia e 100 nel proprio tomaificio tunisino, e ha chiuso il 2019 con un fatturato di 24 milioni di euro, registrando negli ultimi tre anni un tasso di crescita annuo medio del 20%.Con l’operazione appena conclusasi, GMI affianca a River, Energy e Claudia un’altra eccellenza italiana della calzatura, proseguendo nella creazione di un polo aggregativo unico nel settore, rafforzato ulteriormente nel know-how e nell’expertise messi a sistema per consolidare il posizionamento del Gruppo sul mercato italiano e internazionale.Il completamento dell’operazione Broma, in un contesto di incertezza e volatilità di mercato come quello attuale, conferma l’ambizione e la concretezza del progetto GMI, promosso dall’azionista di maggioranza Consilium SGR, che ha creato un gruppo leader nella produzione Madein Italy di sneaker e scarpe formali di altissima qualità per prestigiosi marchi del lusso. GMI si pone l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle società operative al fine di migliorare ulteriormente la qualità e il servizio al cliente facendo leva sui continui investimenti in capitale umano, tecnologia e sostenibilità della filiera.