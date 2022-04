Gruppo ALA chiude il 2021 con ricavi pari a 130,7 mln di euro e 6,1 mln di euro di utile netto (+1,3%)

Giulio Visigalli 1 aprile 2022 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo ALA, player internazionale attivo nell'offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ha approvato oggi il bilancio al 31 dicembre 2021. Tali risultati mostrano un miglioramento della redditività a fronte di ricavi sostanzialmente stabili pari a 130,7 milioni di euro. L'Ebit Margin è passato da 9,5% a 10,6% grazie ad una attenta politica di efficientamento della struttura dei costi del gruppo e questo si riflette anche in una crescita dell'Ebitda del 6,2% rispetto al 2020, ora pari a 13,8 milioni di euro. L'utile netto del gruppo è pari a 6,1 milioni di euro, in crescita dell'1,3% rispetto ai 6 milioni del 2020. Il consiglio di amministrazione di Ala ha proposto all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,47 euro per azione.Intanto il titolo quotato sull'Euronext Growth Milan si muove al momento in rialzo del 2% trovandosi a 12,5 euro.