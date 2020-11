Gruppo 24 Ore: ricavi consolidati pari a 132,5 milioni di euro

Alessandra Caparello 13 novembre 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Ricavi consolidati nei primi nove mesi del 2020 pari a 132,5 milioni di euro per il Gruppo 24 ORE in calo rispetto ai 143,2 milioni di euro del pari periodo 2019 (-10,7 milioni di euro, pari al -7,5%).Nel dettaglio i ricavi pubblicitari sono in calo di 5,0 milioni di euro (-9,2% da 54,0 a 49,0 milioni di euro), mentre i ricavi editoriali sono stabili (-0,1% da 76,7 a 76,7 milioni di euro) principalmente per lo sviluppo dei ricavi derivanti da abbonamenti digitali e vendite di collaterali, che compensano la contrazione dei ricavi da abbonamenti cartacei al quotidiano, libri e periodici.L’emergenza Covid-19, registrata in tutta Italia a partire dalla fine di febbraio 2020 – si legge in una nota - ha avuto un riflesso sia sulle copie diffuse e dichiarate dall’Editore ad ADS, sia sulle copie vendute. In particolare relativamente alle vendite de Il Sole 24 ORE in versione cartacea, si registrano impatti positivi su canale edicola con un incremento rispetto al periodo ante Covid-19, mentre per quanto riguarda il quotidiano in versione digitale, invece, sono aumentati in numero significativo i nuovi abbonamenti portando ad una crescita delle copie diffuse rispetto al periodo ante Covid-19.Nei primi nove mesi del 2020 il portale www.ilsole24ore.com registra una media giornaliera di 1,9 milioni di browser unici con una crescita del 94% rispetto alla media del 2019.