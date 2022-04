Growens: accordo per acquisto 100% Contactlab nel cloud marketing technologies

Daniela La Cava 5 aprile 2022 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Growens consolida la propria leadership nel settore delle cloud marketing technologies in Italia. La società ha infatti annunciato di avere siglato un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione del 100% di Contactlab, società italiana attiva nei servizi di marketing in cloud. In base ai termini dell'intesa, l'operazione prevede la cessione di complessive 1.228.572 azioni di Contactlab (costituenti la totalità del relativo capitale sociale) da parte degli attuali soci Massimo Fubini, Elisa Martelli e P101 per un corrispettivo complessivo (equity value) di 5 milioni di euro. Si prevede che il closing possa essere perfezionato indicativamente entro il mese di maggio 2022.Contactlab è titolare di una piattaforma proprietaria di marketing digitale basata sull’engagement intelligence e offre i suoi prodotti e servizi a circa 330 clienti nel segmento enterprise, con ricavi nel 2021 per 10,9 milioni di euro (dati preconsuntivi). Contactlab è composta da due divisioni: una di prodotto (la “Divisione Tech”) e una di servizi di agenzia digital (la “Divisione Agency”) specializzata nel customer engagement. A valle dell’operazione, Massimo Fubini (attuale ceo e fondatore di Contactlab) assumerà il ruolo di responsabile della business unit combined MailUp+Contactlab.