Gros Pietro: "Intesa non applica tassi negativi. Non ci siamo posti il problema"

15 ottobre 2019

Intesa SanPaolo non seguirà UniCredit e non applicherà tassi negativi sui depositi dei propri correntisti, né grandi né piccoli. A parlare così è il presidente Gian Maria Gros Pietro. “Non li stiamo applicando. Non ci siamo posti il problema”, ha risposto il banchiere ai giornalisti.