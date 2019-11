Green bond di Generali sbarca sull'ExtraMOT PRO di Borsa Italiana

Titta Ferraro 20 novembre 2019 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo green bond da 750 milioni di euro di Generali Assicurazioni sbarca sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. L'emissione ha un controvalore di 750 milioni di euro, paga interessi a tasso fisso pari al 2,124% e ha scadenza l’ 1 ottobre 2030. Il green bond è destinato a investitori qualificati ed è conforme al “Green Bond Framework” recentemente definito dal Gruppo Generali e oggetto di una Second Party Opinion emessa a Sustainalytics.Con la nuova obbligazione di Gruppo Generali, il listino dei titoli per lo sviluppo sostenibile sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana raggiunge quota 80 strumenti quotati. Si contano inoltre 20 nuove ammissioni da inizio anno. Il segmento dedicato ai green e/o social bond dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana offre agli investitori istituzionali e retail la possibilità di identificare gli strumenti i cui proventi vengono destinati al finanziamento di progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale e/o sociale.“Il primo green bond di Generali ha riscosso l’interesse di una vasta platea di investitori, in particolare istituzionali internazionali, con una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI - rimarca Cristiano Borean, Group Cfo di Generali - . L’emissione rappresenta una proposta del tutto innovativa nel panorama assicurativo europeo e dimostra concretamente quanto la sostenibilità sia ormai un elemento integrato nel nostro modello di business e nella strategia del Gruppo".