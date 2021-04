Green bond: NN Investment Partners lancia fondo dedicato ai titoli di stato verdi

Valeria Panigada 1 aprile 2021 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

L'asset manager NN Investment Partners (NN IP) ha lanciato l’NN Sovereign Green Bond, il primo fondo con un focus specifico sui green bond sovrani che punta a un impatto ambientale positivo attraverso il finanziamento di progetti, come il Btp Green appena collocato. Con il lancio di questo fondo, NN IP amplia ulteriormente la propria gamma dedicata ai green bond che ora comprende fondi obbligazionari verdi aggregate, corporate, sovereign e una soluzione short duration.Il lancio del fondo sovereign green bond di NN IP avviene in un momento in cui il mercato delle obbligazioni verdi sovrane ha visto una crescita significativa delle emissioni, rappresentando una base di emittenti variegata destinata a continuare a crescere esponenzialmente. L'Italia ha recentemente emesso il suo primo Btp Green a marzo, mentre anche la Spagna e il Regno Unito hanno annunciato piani per emettere le loro prime obbligazioni verdi nel 2021, il che darà un ulteriore impulso al mercato delle obbligazioni verdi sovrane. Secondo le stime di NN IP, l'emissione globale di green bond quest'anno potrebbe aumentare fino a 400 miliardi di euro (+50% rispetto all'anno scorso).