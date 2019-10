Green Bond, Gualtieri ha fretta: più emissioni e la Bce li acquisti

Titta Ferraro 4 ottobre 2019 - 16:15

La Banca europea per gli investimenti (BEI) deve emettere più obbligazioni verdi e la bce dovrebbe acquistale. E' l'auspicio del ministro dell'economia, Roberto Gualtieri. Intervenuto oggi alla presentazione del rapporto ASviS 2019, il neo ministro del Tesoro ha affermato che c'è bisogno di più obbligazioni emesse dalla BEI ed è importante che vengano acquistate dalla BCE".Di pari passo l'Italia si prepara a emettere i suoi primi bond governativi verdi. "Il governo emetterà dei Green bond specificamente indirizzati a interventi in direzione della sostenibilità. Sono fiducioso che saranno accolti dal mercato in maniera positiva", sono state le parole di Gualtieri.