Grano: Codacons, +10% i prezzi del pane. A Trento la pagnotta più cara fino a 6,4 euro al Kg

Valeria Panigada 3 novembre 2021 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Volano i prezzi al dettaglio del pane, con rincari medi del +10% in Italia e fortissime differenze sul territorio. Lo afferma il Codacons, che segnala come la spesa degli italiani per il pane risulti in forte crescita a causa dei rincari delle materie prime, e salirà complessivamente di +690 milioni di euro su base annua.Le quotazioni record del grano stanno avendo ripercussioni dirette sui listini al dettaglio del pane, con i prezzi che risultano oggi più cari mediamente del 10% rispetto ad inizio anno – spiega il Codacons – Analizzando i dati Istat relativi alla spesa media mensile degli italiani per tale alimento, i rincari dei listini produrranno, a parità di consumi, un aggravio di spesa pari in media a +26,5 euro annui a famiglia solo per l’acquisto di pane, una stangata per la totalità delle famiglie italiane pari a +690 milioni di euro annui.I prezzi di questo prodotto in Italia sono fortemente diversificati sul territorio – prosegue il Codacons – A Milano un kg di pane arriva a costare 6 euro al kg, a Trento raggiunge addirittura i 6,4 euro al kg, mentre a Perugia non supera i 2,8 euro al kg, 3 euro/kg a Catanzaro.