Gpi, vinta gara da 14,7 mln per gestione Cup e agenda digitale in Basilicata

Redazione Finanza 19 ottobre 2020 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

IlGruppo Gpi ha vinto una gara d’appalto nella regione Basilicata. Nel dettaglio, fornirà soluzioni software e servizi di contact center per la prenotazione delle visite specialistiche e per l’attuazione dell’Agenda Digitale della regione. Il valore della commessa ammonta a 14,7 milioni di euro. Il contratto ha la durata di due anni, con la possibilità di rinnovo per altri due e contestuale teorico raddoppio del valore (che diventerebbe di 29,4 milioni su 4 anni). L’importo è equamente distribuito tra le componenti software e i servizi care.