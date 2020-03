Gpi: in farmacia e al super su appuntamento, il sistema Xidera per evitare code

Daniela La Cava 23 marzo 2020 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Un sistema per evitare le code davanti a farmacie e supermercati, allo scopo di ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. La soluzione è stata messa a punto da Xidera, azienda del Gruppo Gpi, che ha convertito una piattaforma usata finora in ospedali ed enti pubblici.Per evitare situazioni problematiche di assembramento, Xidera ha attivato il servizio prenotami.cloud, basato sulla piattaforma GeCo già in uso in oltre 800 strutture sanitarie e pubbliche. Tramite questo servizio le strutture possono pianificare al meglio gli accessi, garantendo anche corsie preferenziali per le categorie più deboli, come anziani e immunodepressi. Grazie all’impiego di tecnologie cloud ogni utente ottiene con pochi passaggi una prenotazione, in accordo con la disponibilità della struttura, e può presentarsi fisicamente solo al momento dell’appuntamento, notificato via sms."Per rendere il servizio più semplice e fruibile non è necessario installare alcuna app né procedere a registrazioni: per prenotare un posto, un biglietto virtuale che consente di evitare le code, è sufficiente uno smartphone", segnala la società.