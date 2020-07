Gpi: acquisita totalità quote Bim Italia

Daniela La Cava 31 luglio 2020 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Gpi acquisito ha acquisito il 29,7% delle quote di Bim Italia, divenendone così socio unico. L’operazione è stata sostenuta con una linea di finanziamento di Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano. Il corrispettivo dell'operazione è pari a 5,1 milioni di euro. Bim Italia opera, infatti, in un segmento peculiare all’interno del mondo della sanità, vale a dire i flussi delle prestazioni sanitarie, in sostanza i parametri secondo i quali sono misurate tutte le attività.