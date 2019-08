Governo in bilico, M5S risponde a nota Lega: parole incomprensibili, dicano cosa vogliono fare

Titta Ferraro 8 agosto 2019 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

"La nota della Lega è incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Siano chiari". E' quanto scritto dal M5S in una nota che risponde a quanto affermato dalla Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini oggi ha parlato di "irrimediabile certificazione" delle divisioni con i pentastellati e di elezioni come unica alternativa a questo Governo.La Lega nel primo pomeriggio aveva rimarcato che "da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l'Europa tra Lega e 5stelle ci sono visioni differenti". Ultimo strappo ieri sulla Tav, che è "l'ultima irrimediabile certificazione" della incompatibilità.