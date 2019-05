Governo: dalla Lega avviso di sfratto a Conte dopo le europee (La Repubblica)

Titta Ferraro 21 maggio 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Ilsottosegretario leghista alla Presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, conferma l’avviso di sfratto per il premier Conte. "A chi mi dice che la stabilità è comunque un valore, dico che la stabilità non può essere parente dell’immobilismo. Ha senso se il governo produce, ma se è immobile e non produce niente di buono, allora la stabilità non può essere associata a un valore positivo. Lo ha se il governo assume un connotato riformatore", sono le parole di Giorgetti ieri sera secondo quanto riporta La Repubblica in edicola oggi. Secondo Giorgetti, che 24 ore fa ha definito Conte un presidente'«non di garanzia ma espressione dei 5S', il governo ha senso nella misura in cui le cose che il Paese si aspetta e che si devono fare si possono fare. "Se una serie di veti incrociati, interessi o altro non consentono di esprimersi, allora, con senso di responsabilità, bisogna trarre le conseguenze".