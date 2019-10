Governo, approvato taglio parlamentari. Conte: giornata storica, inciderà su costi politica

Valeria Panigada 9 ottobre 2019 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

IlParlamento ha approvato il disegno di legge costituzionale per ridurre il numero dei deputati a 400 dai 630 attuali e i senatori a 200 dai 315 attuali. Il via libera, con 553 voti a favore, è stato accolto con il sorriso dal premier Giuseppe Conte che ha definito il taglio dei parlamentari "un passo concreto per riformare le nostre istituzioni - ha scritto su Twitter - Per l’Italia è una giornata storica". "Una riforma - aggiunge Conte - che incide sui costi della politica e rende più efficiente il funzionamento delle Camere".