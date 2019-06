Governo: Salvini, taglio tasse di 10 miliardi per imprese e famiglie o me ne vado (Corriere)

Valeria Panigada 21 giugno 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Il vice premier Matteo Salvini sarebbe pronto a lasciare il suo incarico nel caso in cui non venisse fatta una riforma fiscale coraggiosa, che preveda un taglio delle tasse di 10 miliardi per imprese e famiglie. Lo ha detto il leader leghista al Corriere della Sera: "Dal viaggio negli Stati Uniti ho portato una convinzione fortissima: all’Italia serve una riforma fiscale coraggiosa. E quindi, il mio dovere è farla...Se non me la dovessero far fare, io saluto e me ne vado".Il leader leghista prosegue su questa linea: "Taglieremo le tasse a lavoratori e famiglie a prescindere dal parere di qualche burocrate - ha detto Salvini nel corso dell'intervista - Il futuro, dei nostri figli e dell’Italia, viene prima dei vincoli decisi chissà dove". Una dichiarazione che arriva mentre è in corso a Bruxelles il vertice europeo dei capi di stato e di governo e in cui si discute della possibile procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.