Governo Pd-M5S, parte il toto premier: tra i nomi Giovannini, Bray, Cantone, Cartabia e Severino (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2019 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Nelle prove di intesa tra il M5S e il Pd per la formazione di un governo parte anche il toto premier. Secondo il Sole 24 Ore, "i Cinque Stelle non mettono veti su Enrico Giovannini, ex presidente Istat, e Raffaele Cantone, presidente uscente dell'Anac, entrambi graditi pure al Pd. Che avanza anche il nome di Massimo Bray, ex ministro della Cultura del Governo Letta, stimato da Casaleggio. E non disdegna l'idea di una donna: nella rosa, oltre alla vicepresidente della Consulta Marta Cartabia, compare anche Paola Severino, vicepresidente Luiss ed ex ministra della Giustizia nel Governo Monti".Il Sole 24 Ore precisa anche che, "nonostante il via libera di Matteo Renzi, il bis di Giuseppe Conte proposto dai Cinque Stelle resta una soluzione poco digeribile per il Pd, a maggior ragione dopo il via libera di Zingaretti alla permanenza di Di Maio nella squadra. In assenza di un'altra figura politica condivisa (Roberto Fico sarebbe gradito ai democratici, ma altererebbe gli equilibri interni al M5S), si fa più concreta la possibilità di un nome terzo per lo scranno più alto di Palazzo Chigi".