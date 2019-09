Governo Pd-M5S: l'ultima notte di tensioni e quell'sms "E' saltato tutto" (Corriere)

Valeria Panigada 5 settembre 2019 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Alle ore 1.38 di ieri notte un sms sarebbe rimbalzato sugli smarthpone dei dirigenti del Partito Democratico: "È saltato tutto". E' quanto rivela Il Corriere della Sera, ricostruendo le ultime ore prima della salita al Quirinale di Giuseppe Conte, ieri pomeriggio, con la lista dei 21 ministri. Il quotidiano racconta una notte di tensioni che ha messo a rischio la nascita del governo Pd-M5S. A far tremare gli equilibri, sarebbe stata la sedia strategica del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il premier voleva metterci il segretario generale Roberto Chieppa, ma Luigi Di Maio si era impuntato su Riccardo Fraccaro. Lo scontro ha visto la scelta di Fraccaro come sottosegretario alla presidenza, ma anche la nomina di Chieppa come sottosegretario con deleghe importanti in ambito legislativo.