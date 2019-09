Governo M5S-PD, la lista dei ministri: Di Maio agli Esteri, Gualtieri a Economia, Guerini a Difesa

Laura Naka Antonelli 4 settembre 2019 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Il premier incaricato Giuseppe Conte scioglie la riserva e presenta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri.Conte ha annunciato anche che Riccardo Fraccaro è il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.Il leader del M5S Luigi Di Maio andrà alla Farnesina, diventando ministro degli Esteri; Roberto Gualtieri sarà nuovo ministro dell'economia. Enzo Amendola, esponente del Pd, è il nuovo ministro per gli Affari europei. Luciana Lamorgese va al Viminale.Vincenzo Spadafora (M5S) è il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. Sergio Costa, M5S, è stato riconfermato ministro dell'Ambiente.Enzo Amendola, Pd, è il nuovo ministro per gli Affari europei. Elena Bonetti, Pd, è il nuovo ministro delle Pari opportunità e della Famiglia.Dario Franceschini, PD, nuovo ministro dei Beni culturali, con competenza del Turismo.Lorenzo Guerini, Pd, è il nuovo ministro della Difesa. Paola De Micheli (Pd) è il nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al posto di Danilo Toninelli.Nunzia Catalfo, M5S, è il nuovo ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.Lorenzo Fioramonti, M5S, è il nuovo ministro dell'Istruzione.Fabiana Dadone è la ministra della Pubblica amministrazione nel nuovo governo.Stefano Patuanelli, già capogruppo M5s in Senato, è il nuovo ministro dello Sviluppo Economico.Alfonso Bonafede (M5S), riconfermato ministro della Giustizia.Federico D'Incà (M5S) è il ministro per i Rapporti con il Parlamento nel nuovo governo.Paola Pisano (M5s), ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.Giuseppe Provenzano, economista e vice direttore della Svimez, ministro per il Sud.Teresa Bellanova (Pd), ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.