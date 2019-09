Governo M5S-PD, Unimpresa: 'non si perda tempo, scongiurare aumento IVA'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2019 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Così il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, nel commentare la nascita del nuovo governo M5S-PD:"Nell'augurare buon lavoro al nuovo governo, nella speranza che dopo il giuramento di domani ottenga anche la fiducia da parte del Parlamento, chiediamo il massimo impegno per avere subito misure volte a rilanciare le micro, piccole e medie imprese e tutta l'economia italiana. Nella prima fase di questa legislatura, qualcosa di buono è stato fatto in termini di interventi per l'equità sociale, adesso è giunto il momento di accelerare con norme incisive per favorire uno scatto della crescita"."Non si deve perdere tempo - è l'appello dell'associazione - tenendo conto che dietro l'angolo c'è una legge di bilancio da approvare e clausole di salvaguardia Iva che farebbero aumentare il balzello sui consumi, da gennaio 2020, di 23 miliardi di euro: è un pericolo che va scongiurato a tutti i costi".