Governo: Lega, "nessun rimpasto, unica alternativa a questo governo sono nuove elezioni"

8 agosto 2019

MILANO (Finanza.com)

"Mai chiesto né chiederemo poltrone, lontani da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo". E' quanto si legge in un post della Lega su Facebook. "C’è la consapevolezza e la presa d’atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l’Europa tra Lega e 5stelle ci sono visioni differenti", scrive ancora il partito guidato da Matteo Salvini sottolineando che "il voto di ieri sulla Tav ne è solo l’ultima, evidente, irrimediabile certificazione"."L’Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise, inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani. Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l’unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli Italiani con nuove elezioni", conclude la Lega.