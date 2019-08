Governo: Fraccaro (M5S), "accordo con Renzi e Boschi bufala dell’estate"

Daniela La Cava 19 agosto 2019 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

"Voglio dirlo chiaramente: noi non faremo accordi con Renzi e Boschi, è la bufala dell’estate che la Lega sta diffondendo dopo aver fatto cadere il Governo. Il nostro obiettivo è tagliare 345 parlamentari, chi il 20 agosto voterà contro il presidente Conte lo farà solo per impedire la riforma. Questa è la verità". Lo scrive su Facebook, Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento ed esponente del Movimento 5 Stelle.Sulla stessa lunghezza d'onda il messaggio che arriva da un altro ministro grillino, Alfonso Bonafede, che sempre sui social scrive: "C’è una forza politica in Italia che ha sempre mantenuto la sua coerenza e ferma la bussola sull’interesse dei cittadini, non delle banche né dei comitati d’affare. Il MoVimento non si siederà mai al tavolo con Renzi e/o Boschi". Il tutto alla vigilia delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte al Senato.