Governo Draghi approva delega fiscale, per redditi da capitale prevista tassazione proporzionale

Redazione Finanza 6 ottobre 2021 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

"Per i redditi da capitale è prevista la tassazione proporzionale, tendenzialmente con un'aliquota uguale per tutti i redditi da capitale, ma con gradualità". E' quanto si legge nel testo del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. "L'obiettivo è quello di razionalizzare l'attuale sistema e rendere più efficiente il mercato dei capitali".