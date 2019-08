Governo: Conte a colloquio con Mattarella, ma nessuna ipotesi di dimissioni

Valeria Panigada 8 agosto 2019 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sarebbe recato al Quirinale per un lungo colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo riporta la stampa nazionale, citando fonti parlamentari. Secondo l'indiscrezione, si sarebbe trattato di un colloquio informativo per fare il punto della situazione e non ci sarebbe nessuna ipotesi di dimissioni.