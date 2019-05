Google: Antitrust italiano avvia istruttoria per presunto abuso di posizione dominante

Valeria Panigada 17 maggio 2019 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

L'Antitrust italiano ha deciso di avviare un procedimento istruttorio nei confronti di Alphabet, casa madre di Google, per accertare un presunto abuso di posizione dominante. Ieri i funzionari dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno svolto ispezioni insieme alla Guardia di Finanza in alcune sedi delle società.Secondo l'Autorità, Google, tramite il sistema operativo Android, detiene una posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per smart device e avrebbe rifiutato di integrare nell’ambiente Android Auto la app “Enel X Recharge”, sviluppata da Enel per fornire agli utenti finali informazioni e servizi per la ricarica delle batterie delle auto elettriche. L'esclusione ridurrebbe di fatto la fruibilità dell'app a danno degli utenti che avrebbero difficoltà ad accedere ad alcuni servizi, come la prenotazione delle colonnine di ricarica. L’interesse di Google sembrerebbe quello di difendere e rafforzare il modello di business della propria app Google Maps. Il procedimento dell'Antitrust si concluderà entro il 30 maggio 2020.