Goldman Sachs lancia una nuova serie di Fixed Cash Collect

simone borghi 8 settembre 2020 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs lancia sul Sedex di Borsa Italiana una nuova serie di Fixed Cash Collect con scadenza a 18 mesi. Questi prodotti offrono premi fissi mensili non condizionati all’andamento dei sottostanti per ciascuna delle 18 date di pagamento del premio.Alla scadenza, dopo 18 mesi, gli investitori riceveranno 100 euro per ciascun certificato nel caso in cui il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale (24 febbraio 2022), sia uguale o superiore al livello barriera (pari al 75% del prezzo di riferimento del sottostante alla data di valutazione iniziale, 3 settembre 2020). Al contrario, se alla data di valutazione finale il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante è inferiore al livello barriera, l’ammontare del pagamento a scadenza sarà commisurato alla performance negativa del sottostante e inferiore rispetto al prezzo di emissione, con conseguente potenziale perdita totale o parziale del capitale investito.Per esempio, ove il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale sia inferiore del 30% rispetto al suo prezzo di riferimento iniziale, l’investitore, ipotizzando che abbia acquistato il certificato al prezzo di emissione, subirà una perdita del capitale pari al 30% e riceverà un ammontare pari a 70 euro per ciascun certificato.Per maggiori informazioni si rinvia alla relativa sezione del sito internet https://www.goldman-sachs.it/certificati-cash-collect-settembre-2020/.