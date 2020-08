Go Internet vola di oltre il 9%: accordo vincolante per acquisto X-Stream

Daniela La Cava 7 agosto 2020 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Corre Go internet a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 9 per cento. Il gruppo umbro, attivo nella fornitura di servizi di connettività FWA e FTTH, ha sottoscritto un accordo vincolante con i soci della società X-Stream per l’acquisizione del 100% del capitale sociale della stessa. La società segnala che l’operazione si configura come “operazione significativa” ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Emittenti Aim Italia.X-Stream, con sede a Reggio Emilia, è un operatore nazionale di telecomunicazioni specializzato nella fornitura alle imprese di servizi di connettività, fonia e unified communication con clientela maggiormente concentrata nelle regioni di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ma distribuita su tutto il territorio nazionale.L’acquisizione di X-Stream, che si perfezionerà previo avveramento delle condizioni sospensive normalmente previste in accordi simili a quello siglato in data odierna, è volta a perseguire gli obiettivi del nuovo piano industriale della società approvato dal cda lo scorso 8 giugno.