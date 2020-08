Gmail down, problema a livello globale nel caricare allegati

Titta Ferraro 20 agosto 2020 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Disservizio per Gmail. Gli utenti di diversi paesi segnalano problemi con l'allegato di documenti alle loro e-mail. Nel dettaglio si riscontra un lungo processo di caricamento se si cerca di allegare un file per poi ricevere un messaggio di errore ("Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate") con l'impossibilità di inviareSi segnalano dei problemi anche nell'invio/ricezione e anche su Google Drive. "Gmail Down" è attualmente di tendenza su Twitter con diversi problemi di segnalazione degli utenti durante l'utilizzo del proprio account.Il problema di Gmail, le cui prime segnalazioni risalgono a un'ora fa, sembrerebbe riguardare comunque non la totalità degli utenti.