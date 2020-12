Gmail, Youtube e Meet down, problemi in tutta Europa

Redazione Finanza 14 dicembre 2020 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Disservizi per Gmail, Youtube, Meet e Drive. Da circa mezz'ora si segnalano problemi a Youtube, così come Gmail e piattaforma per le videochiamate Meet, con quest'ultima che ospita molte delle lezioni di milioni di studenti attualmente in DaD (Didattica a Distanza) in tutta Europa.Su YouTube compare la scritta "Qualcosa è andato storto", mentre su Gmail si legge "Spiacenti... il sistema ha riscontrato un problema".