Gli yatch Sanlorenzo sfrecciano a Piazza Affari, debutto in rialzo

Titta Ferraro 10 dicembre 2019 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Sanlorenzo al debutto oggi sullo Star di Piazza Affari. Il titolo del marchio leader per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri sale del 2,5 per cento a quota 16,40 euro.Il prezzo di offerta delle azioni Sanlorenzo era stato fissato in 16 euro, il punto più basso della forchetta di prezzo che era 16-19 euro. Il controvalore complessivo dell’Ipo, inclusa l’Opzione Greenshoe, risulta pari a 193,6 milioni e la capitalizzazione di Sanlorenzo è pari a 552 milioni comprensivi dell’aumento di capitale di 72 milioni.