Gismondi 1754 sigla contratto con una agente per il Ghana, la Costa D’avorio e la Nigeria

15 febbraio 2021

MILANO (Finanza.com)

Gismondi 1754 (AIM ticker GIS) firma un accordo di collaborazione con una agente di vendita che seguirà i Paesi emergenti in Africa: Ghana, Costa D’avorio, Nigeria.La storica Società genovese che produce gioielli di altissima gamma approda così per la prima volta nel continente africano, che rappresenta un nuovo canale di vendita, ma anche l’opportunità di diffondere e rafforzare la propria brand awareness in nuovi Paesi, puntando sempre sulla customer experience del cliente.La nuova agente, che in passato ha lavorato per brand rinomati del lusso quali Chopard, Fendi, Dior, vanta un ampio network di contatti consolidati in 10 anni di attività nel settore, che le consentiranno di interfacciarsi direttamente con personalità istituzionali e pubbliche sia del Ghana, fra i Paesi più ricchi,che della Costa D’Avorio e della Nigeria.