Gismondi 1754: ordini e vendite al Coutoure di Las Vegas raggiungono 1 mln

simone borghi 17 settembre 2021 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

In occasione della fiera “The Couture” di Las Vegas conclusasi lo scorso 26 agosto, Gismondi 1754 ha messo a segno ordini e vendite, sia in ambito wholesales, che “special sales”, per un valore totale dei gioielli pari a 1 milione di euro.Nello specifico, la società ha registrato ordini wholesales per 250mila euro, che corrispondono a differenti tipologie di gioielli, già messi in produzione e che verranno consegnati e fatturati nei prossimi trenta giorni. A queste vendite si aggiunge la “special sales” di un singolo anello per un valore di 750mila euro conclusa con un cliente “privato”.A ciò si aggiunge, che, sempre nel corso della Fiera, la nota catena statunitense di grande distribuzione nel settore del lusso Neimann Marcus ha effettuato il terzo ordine di gioielli Gismondi 1754 da inizio anno, confermando il suo interesse nel marchio genovese.