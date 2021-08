Gismondi 1754: grande successo al The Couture di Las Vegas e vendita speciale da €750mila

simone borghi 30 agosto 2021 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Critica e pubblico della più importante manifestazione al mondo per il settore gioielleria, selezionano il marchio genovese Gismondi 1754 tra i migliori tre marchi dell’evento grazie ad una collana in oro bianco, diamanti e smeraldi della collezione “Essenza di Noi”.Gli States si confermano un mercato di eccellenza per Gismondi 1754, che al “The Couture” di Las Vegas ha presentato la nuova collezione “Clip”, pensata per una clientela più giovane ma che, al tempo stesso, ha suscitato l’interesse di una clientela top spender. Grazie alla realizzazione di un gioiello “one of a kind” della medesima collezione, durante il primo giorno dell’esibizione questo masterpiece è stato venduto al prezzo di 750 mila euro.