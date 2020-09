Gismondi 1754: definito in anticipo piano di sviluppo in Italia

Redazione Finanza 23 settembre 2020 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Gismondi 1754, storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, reagisce al rallentamento dovuto alla pandemia anticipando a quest’anno parte del suo piano di sviluppo e punta deciso al mercato italiano strutturandosi con una propria forza vendita dedicata al canale wholesale. Dopo aver recentemente aperto un nuovo corner presso il Brian&Barry Bulding di Piazza San Babila, nel cuore di Milano, il brand genovese accelera la propria volontà di presidiare il canale wholesales anche in Italia siglando tre contratti di collaborazione della durata di tre anni ciascuno con agenti dedicati.La società ligure spiega che il territorio italiano è stato suddiviso nella classica segmentazione, Nord, Centro e Sud. Compito primario dei responsabili commerciali, tutti provenienti da precedenti esperienze con prestigiosi marchi del settore, sarà quello di individuare e quindi firmare accordi con concessionari del lusso e gioiellerie multimarca siano, coerenti con la mission e la politica commerciale del Gruppo, fortemente basata sul rapporto di fiducia tra clienti e venditori e nell’offerta di personalizzazione dei propri gioielli. Il target, infatti, sono gioiellerie “trend setter” di livello molto elevato, che siano punto di riferimento nella propria città per gli appassionati di gioielli unici e dalla qualità impeccabile che riescano a comprendere e sposare e trasmettere la filosofia della Società con le sue caratteristiche ed i suoi tratti distintivi. L’approccio esclusivo e “tailor made” del brand genovese sarà reso disponibile presso ogni concessionario, per cui il cliente potrà personalizzare il proprio gioiello come fosse in un negozio Gismondi 1754. La società precisa inoltre che intraprenderà anche dei corsi di formazione che consentano allo staff dei nuovi partner di entrare in empatia con il brand ed esprimere al meglio gli standard di servizio verso i propri clienti tipici del marchio genovese.“Abbiamo chiaro il nostro percorso e, pur nell’instabilità economica che il mondo sta vivendo, vogliamo muoverci in modo mirato per ampliare la base dei nostri clienti. Essere nelle giuste location, così come presso concessionari allineati con la nostra filosofia, è fondamentale: ecco che definire di fatto una forza vendita dedicata alle wholesales per l’Italia significa avvicinarci ancor di più ai clienti italiani. In questo momento di incertezza, per Gismondi 1754 dotarsi di una struttura professionale e commerciale di livello in grado di incrementare il giro d’affari, è ritenuto la chiave per il successo". Lo ha dichiarato Massimo Gismondi, ceo di Gismondi 1754.