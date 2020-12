Gismondi 1754: arrivano due nuovi accordi internazionali

Daniela La Cava 4 dicembre 2020 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Gismondi 1754 aggiunge un altro importante tassello nella propria espansione a livello internazionale. A distanza di poco più di una settimana dalla sigla di un accordo di concessione esclusiva negli Emirati Arabi Uniti, la società genovese che produce gioielli di altissima gamma ha annunciato di avere siglato due nuovi accordi: si tratta di un contratto di agenzia per estendere la propria presenza nei Paesi della Federazione Russa e della Comunità degli Stati Indipendenti (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan), e di un contratto di distribuzione per la Russia con RossoRelativo Russia, Società di distribuzione tecnica import-export per il mercato russo.