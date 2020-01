Gismondi 1754: accordo con Maris Collective per rafforzare brand nel Nord e Centro America

simone borghi 27 gennaio 2020 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Gismondi 1754, società genovese che produce gioielli di altissima gamma, ha siglato un accordo per presentare i suoi preziosi gioielli nei negozi Maris Collective. Il marchio Maris Collective possiede e gestisce 25 multi brand store specializzati nel retail di abiti, accessori e gioielli d’alta gamma in molti dei migliori hotel e resort di lusso del mondo, dalla California, ai Caraibi, alla Costa Rica, alle Hawaii. Sette di questi negozi sono inseriti all’interno degli alberghi Four Seasons ed è nel negozio Maris Collective del “Four Seasons Resort Hualalai” (Hawaii) che Gismondi 1754, a fine dicembre, ha inaugurato il primo corner, presentando le collezioni Aura, Dedalo e Noi. L’accordo prevede, nel breve-medio termine, altre aperture presso “Four Seasons Resort Punta Mita” (Messico), “Four Seasons Resort Lanai” (USA), “Four Seasons Resort Costa Rica”, a testimonianza del processo di espansione in corso nel Nord e centro America.“Siamo molto lieti di intraprendere questa avventura con Maris Collective, l’alto livello delle loro selezioni di lusso ci onora. Questo accordo è sinonimo dell’accelerazione di tutte quelle azioni già pianificate nel nostro business plan per il raggiungimento degli obiettivi strategici che, grazie alla nostra recente quotazione in Borsa, ora possono godere di un forte impulso” ha commentato Massimo Gismondi, ceo di Gismondi 1754.