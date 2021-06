Gismondi 1754: a maggio due progetti esclusivi per produzione gioielli 'su misura'

Daniela La Cava 4 giugno 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Gismondi 1754, storica società genovese che da sette generazioni produce gioielli di altissima gamma, ha concluso, nelle ultime settimane di maggio, due “vendite speciali” dal valore complessivo di 674.000 euro, grazie a due realizzazioni taylor made che rappresentano un valore distintivo dell’offerta del brand.Nel dettaglio, Gismondi 1754 ha realizzato un bracciale in oro e diamanti dal valore di 590.000 euro, creato e venduto ad un cliente privato americano in Texas. La seconda vendita speciale riguarda un anello con diamanti abbinato al girocollo progettato e venduto a un cliente inglese per un valore di 84.000 euro.