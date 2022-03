Giornata no per TIM, titolo arriva a oltre -8% a Piazza Affari

Titta Ferraro 31 marzo 2022 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile a Piazza Affari per TIM. Il titolo della maggiore tlc italiana è arrivato a cedere nell'ultima ora oltre l'8% scendendo sotto area 0,33 euro. Secondo quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore la tlc guidata da Pietro Labriola starebbe studiando la possibilità di uno spin-off dell’infrastruttura di rete NetCo per quotarla. L'alternativa potrebbe essere il conferimento in una newco, che a un certo punto potrebbe essere fusa con Open Fiber. L'articolo riporta inoltre che CDP avrebbe suggerito di coinvolgere KKR nel piano di rete unica.Intanto oggi il Financial Times rimarca in un lungo articolo come la 'buyout option' di KKR è in dubbio. Il private equity statunitense vuole eseguire la due diligence prima di lanciare un offerta vincolante, mentre il management si oppone (se KKR decidesse di abbandonare o ridurre l'offerta, ciò avrebbe un impatto negativo sul prezzo delle azioni).