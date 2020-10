Giglio Group venderà i prodotti Mutti in Cina: siglato accordo annuale

Alessandra Caparello 22 ottobre 2020 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Giglio Group venderà i prodotti Mutti sulle grandi piattaforme dell’e-commerce in Cina tra cui Tmall.com e JD.com. Questo l’oggetto di un accordo siglato tra l’azienda quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana e il Gruppo Mutti, brand internazionale per prodotti alimentari a base di pomodoro, per implementare la strategia di marketing del brand, la promozione e la distribuzione dei prodotti Mutti (conserve, sughi, passate, etc.) sui principali marketplace in Cina.L’accordo prevede inoltre che Giglio Group si occupi anche della consegna, movimentazione e logistica dei prodotti Mutti, nonché dell’implementazione della strategia di marketing per diffondere la conoscenza del brand Mutti su tutto il territorio cinese.