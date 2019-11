Giglio Group, accordo di partnership con il canale digitale HSE24

Valeria Panigada 5 novembre 2019 - 07:54

Giglio Group, quotata sul segmento Star, ha raggiunto un accordo di partnership con HSE24, proprietaria dell’omonimo canale televisivo in onda sul canale 37 del digitale terrestre con una programmazione interamente dedicata allo shopping e del sito e-commerce www.hse24.it. Grazie a questo accordo Giglio Group diventerà il fornitore esclusivo dello store online di HSE24 e si occuperà della creazione e della gestione della piattaforma e-commerce, oltre al successivo collegamento con i principali marketplace del mondo. Gestirà inoltre tutte le vendite digitali di HSE24. Giglio Group sarà inoltre fornitore di prodotti d’abbigliamento e accessori di brand che verranno distribuiti da HSE24 nella rubrica quotidiana Boutique delle Firme. Infine, fornirà abbigliamento e accessori prodotti per le linee di abbigliamento Private Label, che saranno realizzate in esclusiva per HSE24.